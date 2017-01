Mauro Zarate per il dopo Tevez. Il Boca ci pensa, ma l'agente dell'attaccante della Fiorentina dice no ai microfoni di BosteroAdn: "Il Boca? Siamo stati cercati ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Con il problema di salute di sua moglie Natalie, Mauro non aveva la mente completamente focalizzata sul calcio, ora è tutto alle spalle e i viola vogliono che resti".