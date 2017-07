Comunicato stampa in merito al calciatore Nikola Kalinic.

Comunicato ufficiale dellaper quanto riguarda Nikola, attaccante croato che aveva lasciato il ritiro digiovedì 13 luglio per motivi personali, tornando in: "ACF Fiorentina comunica che giovedì 13 luglio al calciatore Nikola Kalinic è stato concesso, per motivi familiari, un permesso fino a lunedì 17 luglio. I. La Società, infine, fa presente che, pur sensibile ai disagi dei propri tesserati, valuterà quanto necessario per la tutela degli interessi del Club e della Squadra".- Due giorni di proroga, quindi, per il centravanti croato, da gennaio sul mercato. Vicino alla Cina in inverno, vicino al Milan nelle prime settimane estivive, ma mai così tanto da lasciare la viola. Ora il mercato cinese è chiuso, mentre i rossoneri si muovono su più fronti. Nel frattempo Kalinic aspetta. E la Fiorentina anche.