La Fiorentina guarda anche ad est e in Portogallo per trovare altri giovani interessanti da immettere nella squadra del futuro. Una rivoluzione che sembra essere già in atto in casa viola. Secondo La Repubblica, vi sono almeno altri tre giocatori nel mirino, oltre a Kownacki del Lech Poznan e Nzola del Francavilla che sono trattati direttamente da Corvino in questi giorni.



Uno di questi è Bojan Knezevic, centrocampista croato (nato nel 1997) di proprietà della Dinamo Zagabria. Uno che, in questa stagione, ha messo insieme anche tre presenze in Champions League. C'è poi Nemanja Mihajlovic, jolly offensivo del Partizan Belgrado (classe '96) da mesi segnato in rosso sul taccuino dei gigliati. Infine Luka Jovic, attaccante ventenne del Benfica.