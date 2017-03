L'ex Fiorentina, Lorenzo Amoruso, a Radio Blu parla così: ‘E' normale che giocatori come Bernaradeschi possano fare pensieri sul proprio futuro. Di Francesco vorrà vedere cosa succederà alla Fiorentina prima di accettare. Sousa è vero ha sbagliato ma io non credo che abbia mai alzato il piede dall'acceleratore, o che non abbia più voglia di fare. In tutto quello che è successo non mi sento di dare tante colpe a Sousa’.