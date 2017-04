L'ex stella e oggi dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato di Federico Bernardeschi al 'Salotto Viola' su Italia7 : "Spero davvero che Bernardeschi resti in viola, perché sarebbe importante per noi e anche per lui. La squadra del futuro sarà più giovane, più italiana e soprattutto maggiormente competitiva per tornare al più presto in Europa".