L'ex bandiera - nonché attuale club manager - della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport a margine della sfida esterna contro il Bologna: "Siamo due squadre lì in classifica. Veniamo da due brutte partite però speriamo di riprenderci nel modo migliore. Ci sono i presupposti per fare bene ma è sempre un derby, con due squadre che cercano di giocare a calcio. Dabo e Falcinelli sono acquisti mirati, sono andati via giocatori importanti come Babacar e Sanchez ma sono stati sostituiti degnamente. Questi ragazzi faranno bene per questo proseguo. Paghiamo un po' la sosta, cerchiamo di riprenderci per finire degnamente il campionato, ottenendo qualcosa di concreto anche se la classifica dice il contrario. Ci proveremo fino alla fine".