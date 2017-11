Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Firenze, come riportato da ViolaNews.com: " Andrea Della Valle? Non è presente fisicamente ma lo è da fuori. Tra un po' di tempo si ripresenterà e tranquillizzerà i fiorentini. La proprietà vuole sempre cercare di far bene, poi nel calcio i risultati vengono per vari motivi. Questo inizio è un po' difficile però ci sono le possibilità di recuperare in corso del campionato. SPAL? Sarà difficile, come tutte le partite. Sono squadre che giocano per un obiettivo importante come la salvezza, quindi saranno agguerriti come abbiamo trovato a Crotone. Pioli? L'ho visto tranquillo. Adesso c'è un periodo di partite importanti per riconfermare quanto di positivo fatto nelle tre vittorie di fila. Lo scivolone di Crotone ci ha creato problemi, mentre con la Roma ci sta di perdere. La gente penso abbia comunque apprezzato la determinazione del primo tempo. Italia? Credo che gli spareggi saranno positivi, anche se la Svezia è un avversario difficile. L'Italia nei grandi appuntamenti non è mai mancata. Un'eventuale sconfitta creerebbe problemi pesanti per tutti".