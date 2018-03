Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così del momento della squadra a Lady Radio: “Chiesa sta giocando e sta facendo quello che noi ci aspettavamo. E quindi è giusto che Gigi Di Biagio l’abbia convocato, poi se giocherà o non giocherà lo vedremo. Margini di crescita? Abbiamo già visto le sue qualità quali sono, poi con l’esperienza acquisirà altre caratteristiche che mancano per gioventù. La Nazionale è il sogno di tutti i ragazzi che iniziano a giocare a calcio. Per lui che ha iniziato giovanissimo in Serie A andare già a 20 anni in Nazionale è la testimonianza che se lo merita. Fiorentina? In questo momento abbiamo anche noi bisogno di riflettere e di stare tranquilli dopo tutto quello che è successo in questo periodo. Sicuramente i risultati ti danno tranquillità ma il ricordo di Davide rimane sempre: ci ha dato qualcosa di positivo”.