Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Rai 1: "Tutto bene per adesso, siamo in un posto bellissimo come Moean, il posto è tranquillo così come i tifosi. La stagione? E' un momento di cambiamento, con alcuni giocatori in età avanzata che sono andati via. Vogliamo ringiovanire la squadra rimanendo in alto in classifica".