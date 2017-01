"Suning sta preparando un grande colpo di mercato per la prossima estate". Le parole di Massimo Moratti fanno godere i tifosi nerazzurri, che volano con l'ottimismo e prevedono il ritorno della Grande Inter.



VERRATTI - Lasciando chiuso nel cassetto il sogno proibito Messi, sarebbe già un colpaccio riuscire a riportare in Italia Verratti. L'idea è di inserire nella trattativa il centrocampista francese Kondogbia come parziale pedina di scambio. Per battere la concorrenza della Juventus, i dirigenti nerazzurri fanno leva sulle storie tese tra i bianconeri e il PSG dopo lo 'scippo' a parametro zero di Coman, ora al Bayern Monaco. E proprio i campioni di Germania, nonostante le smentite di rito, non si tirerebbero certo indietro nella corsa a Verratti.



BERNARDESCHI - Poi ad Ancelotti piace un altro italiano nel mirino dell'Inter: Bernardeschi. Il trequartista viola è destinato a diventare un uomo mercato. Lo sanno bene anche in casa viola, dove il dirigente-bandiera Antognoni non vuole illudere i tifosi: "E' difficile che Bernardeschi possa ripercorrere la mia carriera a Firenze restando così tanti anni nella stessa squadra, perché questi sono altri tempi e ci sono troppe sirene che attirano i giocatori migliori". Storicamente la famiglia Della Valle non fa mai affari sul mercato con l'Inter, che ad esempio prima del Mondiale 2006 non riuscì a prendere Toni, andato in Germania proprio al Bayern. Poco male, perché poi ad agosto arrivò Ibrahimovic dalla Juve... Tornando all'attualità, i nerazzurri possono giocarsi una contropartita tecnica anche con la Fiorentina: l'attaccante Caprari, ancora in forza al Pescara, ma già di proprietà dell'Inter. Altrimenti lo stesso Caprari potrebbe essere dirottato al Sassuolo per il 'piano B': Berardi. Tutti discorsi per la prossima stagione. Prima c'è una qualificazione in Champions da rincorrere.