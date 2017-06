Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport del mercato della Fiorentina e, soprattutto, del futuro di Federico Bernardeschi, conteso da Inter e Juventus sul mercato: ''È stata fatta una proposta molto onerosa per la Fiorentina al giocatore, aspettiamo la risposta. In realtà aspettiamo da due mesi, speravamo arrivasse la risposta un po' prima. Ultimatum? Termini non ci sono anche se non si può aspettare all'infinito. Dopo gli europei diciamo che potrebbe andar bene. La Fiorentina si è già mossa acquistando già dei giocatori. Il mio consiglio è che Federico rimanga alla Fiorentina almeno per quest'anno, il prossimo si vedrà. C'è un mondiale dove puo essere uno dai protagonista e andando da un'altra parte avrebbe più difficoltà a giocare mentre alla Fiorentina può esprimersi ad alti livelli. Simeone? E' un giocatore che ha fatto molto bene al Genoa ed è normale che un club come la Fiorentina lo stia seguendo con grande attenzione".