Paulo Sousa dirà addio alla Fiorentina al termine della stagione, un nuovo indizio allontana il tecnico portoghese dal club viola. Intervistato dal Corriere Fiorentino Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha spiegato: "Il prossimo allenatore, anche se la scelta non è di mia competenza, credo che sarà italiano. Per me la nostra resta la migliore scuola. E non lo dico io, parlano i fatti e i risultati: guardate Ranieri, Conte, Ancelotti. Noi abbiamo la mentalità italiana, primo non prenderle. Con questo calcio palleggiato di sicuro vediamo tanti gol, ma non sai mai come finisce.



BERNARDESCHI - Non manca poi un consiglio da un ex numero 10 a uno che ora indossa la prestigiosa maglia alla Fiorentina, Federico Bernardeschi: "Ha tutto per essere il prossimo capitano, ed è giusto che abbia la numero 10 sulle spalle. Ha personalità e qualità. Un consiglio? Di restare ancora qui, perché può crescere ancora molto. Poi per il futuro c’è tempo, d’altronde il calcio è cambiato e le tentazioni oggi sono addirittura mondiali".