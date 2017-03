Grandi applausi per Claudio Ranieri tornato a Firenze per le celebrazioni dei 90 anni della Fiorentina. Il tecnico romano, reduce dal clamoroso esonero dal Leicester con cui la scorsa stagione ha vinto la Premier League firmando una delle imprese sportive in assoluto più significative, ha allenato i viola dal 1993 al 1997, sotto la gestione Cecchi Gori, conquistando una promozione in A, una Coppa Italia e una Supercoppa di Lega. Si è parlato molto di lui come possibile successore di Paulo Sousa.