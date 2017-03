La Fiorentina ha da poco pubblica un comunicato ufficiale per l'approvazione del bilancio per l'anno 2016. Ecco dunque un estratto di ciò che troviamo su ViolaChannel: 'Il risultato complessivo del “Gruppo Fiorentina” evidenzia: Ricavi in crescita pari a Euro 139,8 milioni; Perdita complessiva ante-imposte pari a Euro 1,7 milioni; Patrimonio Netto pari a Euro 55,8 milioni; Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,3 milioni'. Inoltre: 'I dati dimostrando la determinazione della Fiorentina nel dare attuazione alle indicazioni espresse dal Comitato UEFA sul Fair Play finanziario e consentono di pianificare strategie di sviluppo per il conseguimento di importanti obbiettivi che riguardano la prima squadra, il settore giovanile e i progetti per nuove strutture e quindi l’arricchimento e la valorizzazione di ogni settore del club'.