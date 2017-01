Il destino di Nikola Kalinic tiene ancora banco in casa Fiorentina; sul classe '88 ci sono le ombre cinesi, e la squadra viola si sta guardando intorno per non farsi cogliere impreparata in caso di addio del croato. I nomi più caldi sono quelli di Simone Zaza, seguito da tempo, e, stando a quanto riportato da Tuttosport, di Jonathan Calleri. L'argentino, di proprietà del Deportivo Maldonado, è attualmente in prestito al West Ham ma potrebbe lasciare l'Inghilterra già a gennaio.