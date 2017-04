E' previsto per oggi l'arrivo a Firenze del presidente onorario Andrea Della Valle. Il proprietario della Fiorentina pretende un qualcosa di specifico da parte della squadra: "Vogliamo l'Europa" questo sarà il succo del suo discorso.



La formazione viola è in lotta con Milan ed Inter per il sesto posto, ovvero l'ultimo che garantisce la qualificazione ai preliminari della competizione e in queste ultime cinque giornate tutti si giocheranno le proprie chance.