Sul Corriere Fiorentino di oggi viene riportato che, Bruno Gaspar, terzino destro portoghese classe ’93, è atteso domani a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina. Nel frattempo i gigliati sono a lavoro per coprire al meglio anche l’altra fascia: in questo senso, per il difensore dello Zenit San Pietroburgo, Domenico Criscito, intenzionato a tornare Italia c’è stato un contatto. L’altra pista porterebbe a Adam Masina del Bologna, il quale sarebbe da considerare come un investimento per il futuro ma ha costi molto elevati.