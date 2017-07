Davide Astori, nuovo capitano della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky Sport 24: "Tutte le partenze che ci sono state finora hanno riguardato giocatori importanti: parliamo di Borja Valero, di Gonzalo Rodriguez, di Bernardeschi, giocatori che hanno dato tanto alla Fiorentina e che hanno lasciato il segno. C'e' una sorta di curiosità, anche da parte della gente, per capire chi erediterà il loro ruolo. Kalinic? Ha espresso dei pareri e delle volontà. Le trattative si fanno in due: ora tocca alla società e allo stesso Nikola risolvere la cosa. Non sono argomenti che competono ai compagni o al captino. Sono orgoglioso di avere la fascia in una piazza così importante: per me è motivo di orgoglio. Poi sono altrettanto voglioso di avere una squadra competitiva, come ci ha promesso la società. Credo che la Juve abbia speso tanti soldi perché ha la certezza che Bernardeschi possa essere subito determinante. Lo penso anche io perché in questi anni Federico ha dimostrato, anche non partendo come prima scelta, di poter far bene grazie alla sua personalit° e alle sue caratteristiche".