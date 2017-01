Prima della gara contro la Juventus, il difensore della Fiorentina Davide Astori ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Non c'è bisogno di presentazioni per questa gara, né di preparare la partita emotivamente, ce lo hanno fatto capire i tifosi quando siamo arrivati qui e in città. Siamo pronti a fare una grande prova e tenere testa ad una grande squadra. E' la nostra prima partita del 2017 in campionato, bisogna trovare subito gli schemi e gli automatismi e non possiamo perdere minuti contro la Juve. Antognoni? E' una presenza piacevole, è una figura che ci può aiutare non solo all'esterno ma anche all'interno".