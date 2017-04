Il difensore della Fiorentina, Davide Astori, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium pochi minuti prima dell’inizio della sfida con la Sampdoria: "Il grande momento della Sampdoria è uno stimolo in più per noi. Non guardiamo i risultati degli altri, facciamo la corsa solo su noi stessi. Giampaolo è un tecnico che lavora molto bene, ha costruito una grande squadra: servirà una partita perfetta per battere i blucerchiati”.