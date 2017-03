Nelle ultime due stagioni alla Fiorentina all'attaccante Khouma Babacar data un’opportunità da titolare indiscusso dell’attacco viola, e questo fa riflettere, ma anche che non ha mai convinto fino in fondo quando ha avuto spazio, non mostrando continuità. Andando oltre a quelle che saranno le scelte della Fiorentina per le altre pedine a disposizione, resta piuttosto in dubbio una sua conferma da titolare, tanto è che se Kalinic partisse davvero la dirigenza viola cercherebbe subito un altro sostituto. Difficile quindi ipotizzare ad un ruolo da protagonista per lui nella prossima stagione. Tempo di decisioni per Babacar: la carriera del senegalese è ad un bivio.