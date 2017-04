L’attaccante della Fiorentina El Khouma Babacar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in casa della Sampdoria: “Sicuramente mi rimane di più il gol che ho sbagliato rispetto al gol del pareggio, l’importante è che la squadra ha dato tutto fino alla fine. Questo è un buon segnale da qui alla fine della stagione. Sto lavorando tutte le settimane assieme alla squadra per migliorarmi sempre di più, mi stanno aiutando tutti, anche il mister, quindi avanti così. L’Europa? Abbiamo dei giocatori che giocherebbero in tutte le squadre, dobbiamo essere più determinati. A tutti piacerebbe giocare di più, ma davanti ci sono attaccanti che stanno facendo bene. Lavoro per farmi trovare pronto. Ho 24 anni, devo sicuramente cercare di trovare più spazio. Davanti ho un bomber che sta facendo benissimo, gli auguro di dare il meglio, io devo lavorare per tenermi pronto”.