Khouma Babacar ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della partita tra Fiorentina e Bologna, decisa dal suo gol: "La vittoria era importante per il nostro percorso. Dobbiamo crederci e guardare avanti. Noi se non ci crediamo possiamo andare via. Dobbiamo continuare a lavorare. Non ho esultato perché non mi veniva in mente niente. Sicuramente vorrei giocare di più ma serve pazienza, aspettando i momenti giusti come questo per fare gol".