Milan Badelj è rientrato dopo un lungo infortunio nella gara contro il Napoli ed ha ripreso in mano le redini del centrocampo, risultando tra i migliori in campo nel trionfo della Fiorentina. Ma la vicenda che lo riguarda più da vicino è il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. In casa viola nessuno si è dato per vinto sulla possibilità di trattenerlo. La scelta del croato non è ancora arrivata, nonostante Lazio e Milan in Italia lo osservino da vicino, e Corvino è pronto al rilancio. Il calore della gente viola, che gli ha dedicato una standing ovation contro il Napoli, e la vicinanza al gruppo dopo il dramma di Astori sono fattori che possono giocare a favore della Fiorentina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.