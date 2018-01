Milan Badelj, nel suo futuro non ci sarà la Fiorentina ma, il croato, non dovrebbe chiudere la sua esperienza in viola adesso, piuttosto a fine stagione in regime di svincolo. Per sostituirlo, Stefano Pioli avrebbe già indicato un nome: Manuel Locatelli del Milan. Con i rossoneri c’è già stato un primissimo contatto e a quanto pare c’è disponibilità ad affrontare la questione. Per l’immediato a gennaio, oppure in alternativa in estate. Lo riporta La Nazione.