Milan Badelj, il futuro e il presente. Stefano Pioli spera di recuperarlo per la prossima gara contro il Napoli, complice anche la squalifica del giocatore che, fino a ora, lo ha sostituito con maggiore frequenza, ovvero Bryan Dabo. Come scrive Il Corriere dello Sport, è ancora aperto lo scenario del mercato: "Milan sa che in qualunque momento potrà sedere al tavolo della trattativa con Pantaleo Corvino ed il proprio entourage. La Fiorentina potrebbe anche decidere di riconsiderare l’offerta economica fin qui immaginata, ritoccandola al rialzo. In questo caso, diventerebbe lui il top player della squadra del futuro". La società gigliata, però, valuta anche altri profili, come quello di Manuel Locatelli, visto che il croato è in scadenza di contratto e su di lui ci sono varie squadre, tra cui il Siviglia.