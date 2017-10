Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, parla a Premium Sport di questi primi mesi in viola: "In queste prime settimane potevo fare di più, ma ho avuto bisogno di un periodo di adattamento e credo andrà sempre meglio. L'obiettivo? Il campionato è ancora lunghissimo, abbiamo tutto il tempo per riprenderci. Andare in Europa farebbe ovviamente piacere a tutti. Al vertice vedo bene il Napoli, che gioca il miglior calcio in Italia. Chiesa? Ha tutto per diventare un grande campione, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Si allena sempre al massimo. Italia? Un sogno, prima viene la Fiorentina".