L’eliminazione dell’Under 21 agli Europei dà il via libera alla Juventus per Federico Bernardeschi. Il fantasista della Fiorentina rimane il primo obiettivo dei bianconeri, che ora possono presentare ai viola una proposta di 40 milioni di euro più bonus. La strada si fa ancora più in discesa anche nelle quote dei bookmaker, dove i campioni d’Italia erano già la prima scelta: con il gradimento del calciatore dalla sua parte, la Juve vola nelle scommesse sulla prossima squadra di Bernardeschi, dove è passata da 1,67 a 1,20. Perde ulteriormente terreno l’Inter, ormai defilata e data a 3,00, per il Milan si arriva a 20 volte la posta.