Errore dal dischetto per un cucchiaio uscito male, sostituzione e fischi. Gara da dimenticare per Federico Bernardeschi, numero 10 della Fiorentina, oggetto del desiderio dell'Inter. Esce lui, e la viola vola, realizzando 4 reti ai nerazzurri. Nel gol del pareggio, realizzato da Astori, il difensore centrale corre verso il suo compagno in panchina per abbracciarlo e dedicargli la rete. Un abbraccio per rincuorarlo, un abbraccio per risollevare l'animo del talento viola.