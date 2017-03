Nonostante il disperato tentativo della Fiorentina di cercare di ridimensionare la portata del caso,in casa viola. Le sempre più insistenti voci di mercato sulla corte serrata di Inter e Juventus e le difficoltà evidenti nel trovare un'intesa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2019 fanno da sfondo ad una- Contro il Cagliari, l'allenatore portoghese è stato subissato di fischi nel momento in cui ha deciso di sostituire il suo numero 10 e che il. Da una parte le critiche per le prestazioni e per l'intensità messa in campo dal giocatore, che già in occasione del match vinto in Europa League a Monchengladbach reagì male di fronte ai rilievi del suo allenatore. Dall'altro,, che lo ha eletto insieme a Chiesa come uno dei simboli dai quali ripartire nella prossima stagione. Uno stato di agitazione che nasce anche dall'atteggiamento della. Se da una parte Corvino e Andrea Della Valle "giurano" sull'attaccamento del ragazzo verso Firenze e sul suo senso di riconoscenza per il club, dall'altra il presidente Cognigni ha rilasciato dichiarazioni molto fredde nei confronti del proprio giocatore: "Bernardeschi è sicuramente un ragazzo importante, che ha manifestato la volontà di rimanere a Firenze. Però, deve essere una società in grado di riqualificarsi sempre, di trovare elementi che tengono alla maglia"., nonostante a porre una clausola rescissoria che ne identifica il valore di mercato sarebbe la Fiorentina per tutelarsi dal punto di vista economico. Proprio su questo terreno si sta consumando l'ultimo scontro tra le parti visto che, secondo quanto riferisce La Nazione, il giocatore non ha alcuna intenzione di firmare un prolungamento a queste condizioni. E sullo sfondo le figure di Inter e Juve si fanno sempre più minacciose.