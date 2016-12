Il centrocampista della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo la sconfitta con la Lazio: "Siamo partiti diciamo non benissimo però credo ci sia stata una reazione da grande squadra. Abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Partire in svantaggio non è mai facile, ma dobbiamo parlarci fra di noi per iniziare meglio le gare".



C'era un nervosismo generale nel secondo tempo?

"Non c'era nervosismo. Lo chiamerei voglia di rivalsa. Non era nervosismo, ma voglia di riprendere la partita e portare a casa qualche punto. Il secondo tempo è stato di altissimo livello. Spiace a tutti per questi risultati che non stanno arrivando ma noi dobbiamo continuare a lavorare così".



La gara col Napoli?

"Il Napoli è una squadra forte che gioca bene, però giochiamo a casa nostra e dobbiamo metterci qualcosa in più per vincere".



Distrazioni anche dal mercato?

"No. Credo che come squadra siamo molto più avanti rispetto all'anno scorso. Dobbiamo affrontare meglio i primi minuti di una gara perchè non si può iniziare un gol per gli altri".