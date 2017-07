Federico Bernardeschi sarà l'acquisto successivo a Douglas Costa per quanto riguarda la Juventus. Il giocatore non vede l'ora di raggiungere Torino e spinge per la soluzione bianconera. L'intermediario non che agente dell'attaccante Beppe Bozzo, sta continuando a trattare il prezzo tra i due club. L'oggetto del contendere sono i bonus ma l'affare alla fine si farà, secondo Tuttosport.