Non c'è solo Paulo Sousa nel mirino del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da La Nazione ci sono anche alcuni giocatori viola che potrebbero arrivare in Germania assieme al portoghese. Primo tra tutti Nikola Kalinic, pupillo di Sousa e attaccante che con lui in panchina è veramente esploso. Ma non solo, adesso si parla pure di Milan Badelj, regista con il contratto in scadenza nel giugno 2018. Un'operazione che potrebbe portare nelle casse della Fiorentina una quarantina di milioni di euro.



Non trovano invece conferma le voci di un passaggio in giallonero anche del difensore Gonzalo Rodriguez, il quale a fine stagione sarà free agent.