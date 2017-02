Ancora 90' per centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League: questa sera torna in campo la Fiorentina, che ospita al Franchi il Borussia Monchengladbach. I viola partono avanti grazie al successo dell'andata in terra tedesca arrivato con la magia di Bernardeschi su punizione, ma vietato sottovalutare il Gladbach: una settimana fa infatti la formazione di Hecking ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà la squadra di Sousa; per questo poco spazio al turnover e dentro il miglior undici possibile per proseguire il cammino in Europa. Fischio d'inizio alle 21.05, arbitra il portoghese Dias.