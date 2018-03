È ormai un veterano della Primavera della Fiorentina: Abdou Lahat Diakhate, classe '98, ha sfiorato la Prima Squadra nel primo anno di Paulo Sousa sulla panchina viola, convincendolo nel precampionato ma perdendosi per strada, si dice a causa di un allenamento saltato per una visita dei parenti da lontano non digerita dal tecnico portoghese. "Si sentiva arrivato" - ha ammesso il suo vecchio allenatore nelle giovanili - ma la realtà era molto diversa". Tra lampi a intermittenza, un po' di insolenza e giocate talvolta decisive, Diakhate il prossimo anno dovrà affrontare il grande passo, senza però essere mai finito nelle rotazioni di Pioli, al contrario di altri giovani. Il capitano della Primavera, adesso, sta dominando la Viareggio Cup: già due reti, decisive, segnate, prima il pareggio contro il PAS Giannina, poi i tre punti con l'Ascoli. Per esplodere, però, serve molto di più.