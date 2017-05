La sconfitta della Fiorentina contro il Palermo porta dietro anche qualche bello strascico polemico. La squadra è stata contestata all'aeroporto di Punta Raisi e Paulo Sousa è stato sommerso di critiche, anche per le scelte di formazione fatte ad inizio e durante la gara. In particolare molti si sono chiesti perché Federico Bernardeschi sia rimasto a sedere in panchina per tutti e novanta i minuti e a lui gli sia stato preferito perfino un 18enne all'esordio in A, come Jan Mlakar.



"Bernardeschi stava bene – ha detto l’allenatore a fine gara – quella di non utilizzarlo è stata solo una mia scelta tecnica, perché lui poteva giocare. Ho buttato dentro Mlakar perché volevo più fisicità in mezzo all’area". Al di là delle spiegazioni date da Sousa, di certo questa è una delle sue scelte che non è piaciuta ai dirigenti viola presenti in Sicilia.