Secondo quanto riferito dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, in Serie A c'è qualcuno ha messo nel mirino l'attaccante della Fiorentina Khouma Babacar: l’Udinese infattimavrebbe già effettuato un sondaggio con i viola per capire se ci sono margini di trattativa per il giocatore senegalese. I friulani dovranno sostituire il partente Duvan Zapata e Babacar ricoprirerebbe il profilo ideale per sostituirlo, dato che le caratteristiche tecniche dei due sono più o meno le stesse.