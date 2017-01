Momento caldissimo di mercato per la Fiorentina, che ha messo a segno il colpo Saponara e punta al bis con Caceres. Non è finita qui però, perché secondo La Gazzetta dello Sport il dg dell'area tecnica Corvino è sempre orientato su Davide Santon, suo vecchio pallino. La richiesta all'Inter è partita, visto anche il poco spazio per lui, e l'operazione potrebbe farsi in prestito.