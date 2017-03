La Fiorentina studia il mercato degli allenatori e inizia a programmare il dopo Paulo Sousa. L'allenatore portoghese non rinnoverà il suo contratto e la proprietà, guidata da Andrea Della Valle ha individuato almeno tre obiettivi concreti per l'estate.



DA DI FRANCESCO A PIOLI - Secondo il Corriere dello Sport, il nome principale resta quello di Eusebio Di Francesco pronto a lasciare il Sassuolo a fine anno. Ma l'allenatore neroverde non è l'unico nome della lista. Piace Claudio Ranieri, libero dopo l'esperienza con il Leicester, ma anche Stefano Pioli che, a sorpresa, potrebbe lasciare l'Inter in estate.