L'ultima voce destinata a concretizzarsi è quella che portaall'Inter. Ieri la società nerazzurra ha accelerato la trattativa per il centrocampista della, anche se non sembra intenzionata a pagare la clausola rescissoria. "Gli unici due ad avere una clausola sono Kalinic e Vecino: quella dell'uruguaiano è pari a 24 milioni di euro e scade il 10 agosto", ha svelatocirca un mese fa. E adesso questo accordo potrebbe portare via ai viola quella che sarebbe dovuta essere una delle colonne portanti della formazione del futuro.aveva lodato Vecino, definendolo "fortissimo" e facendone undella squadra che sta nascendo. Dopo la partenza di, le redini del centrocampo sono state affidate a lui, giocatore duttile che si sposa bene con le caratteristiche volute dall'allenatore parmense che, con molta probabilità, dovrà però rinunciarvi.- L'Inter vuole il centrocampista, ma a quanto pare non sembra disposta a pagare la clausola rescissoria. La Fiorentina, in questo mercato, ha sempre voluto trattare alle proprie condizioni, nonostante un'epurazione di massa che sta sviscerando le certezze del vecchio ciclo. È successo con Ilicic e Borja Valero, sta accadendo con Bernardeschi e soprattutto Kalinic: tratta e vende alle proprie condizioni.- Borja Valero e l'amore eterno, Vecino e una conferma indiscutibile. O quasi. Loro due avrebbero dovuto rappresentare i cardini del reparto del futuro, al netto della partenza di unche vede il suo contratto in scadenza nel 2018. Il croato invece sembra destinato a rimanere senza i suoi compagni accanto: quel che sarà dopo si vedrà, visto anche il cambio di procuratore, dalJoksimovic - che più volte ha chiuso al rinnovo attaccando la Fiorentina - a Lucci, agente proprio di Vecino.- Ieri dalla Fiorentina filtrava un forte raffreddamento sulla trattativa. La sensazione però è che lo stadio raggiunto non sia solamente quello dei sondaggi. Matias Vecino potrebbe presto lasciare Firenze, complicando non poco le scelte della società con una partenza non prevista. O almeno, non troppo. L'Inter tratta, i viola attendono. Con la clausola non si scherza. Ma se i nerazzurri non volessero pagarla, allora ci attendono momenti molto caldi.