Il giocatore della Fiorentina Michele Cerofolini ha parlato ai microfoni di ViolaNews.com al termine della sfida tra la Primavera viola e quella della Roma, soffermandosi sul proprio momento in Prima Squadra come terzo portiere: "Domenica farò il tifo per i miei compagni, la Fiorentina mi ha cresciuto e la terrò sempre nel cuore. Quando sono con i 'grandi' sto attendo a ogni minimo particolare cercando di imparare da chi ha maggiore esperienza, cercando di portare tutto questo in campo".