Pioli pensa ai due nuovi acquisti, Dabo e Falcinelli. Dopo due settimane di allenamenti e con il tecnico della Fiorentina alla ricerca di nuove soluzioni, entrambi rappresentano un’opzione per la partita contro l’Atalanta. Che ruolo avranno in maglia viola durante questi ultimi mesi di campionato? Il francese ha avuto un impatto ottimo con la nuova realtà – riferisce Il Corriere dello Sport – dimostrando di possedere la personalità adatta per entrare nel gruppo con il piede giusto. Poca apparenza e molta sostanza, testimoniata più di tutto dallo sforzo di interagire subito in italiano con compagni e allenatore.