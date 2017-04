La Fiorentina si sta mettendo sempre più in moto per cercare per cercare il futuro sostituto di Gonzalo Rodriguez, per il quale ancora non si è arrivati ad un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. I profili individuati al momento dalla dirigenza sarebbero due, ed entrambi provenienti dal Brasile. Il primo corrisponde a Vitor Hugo del Palmeiras, classe '91 nelle mire dei viola da prima dell'estate scorsa e per il quale era già stata presentata un'offerta alla società carioca rispedita però al mittente. Il secondo è Rodrigo Caio, centrale classe '93 del San Paolo e nel giro della Nazionale verdeoro: per lui i gigliati si sono messi in coda dietro agli club pretendenti pur consapevoli del fatto che il giocatore ha rinnovato con la sua squadra fino al 2021. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com le due piste sono entrambe percorribili dalla Fiorentina seppur presentino alcune complicazioni riguardo la concorrenza e il lato economico delle trattative, ma quello che è certo è che di due sulle rive dell'Arno ne potrà arrivare soltanto uno. Per analizzare meglio la questione abbiamo voluto conoscere l'opinione in merito di Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano: 'Ci sono discrete possibilità di un arrivo alla Fiorentina soprattutto per Vitor Hugo che ha una valutazione di mercato più accessibile, sui 7-8 milioni, ed è stato più volte trattato da Corvino. Ha status da extracomunitario ma possiede le caratteristiche e l'età giusto per sostituire il partente Gonzalo Rodriguez. E' uno dei migliori difensori del Brasileirao, è nel giro della Seleçao ed è un difensore completo. I tifosi del Palmeiras lo hanno ribattezzato 'Mito Hugo', per sottolineare la considerazione che nutrono in lui. Rodrigo Caio, invece, ha caratteristiche differenti. E' un difensore agile e veloce e meno prestante, ha due anni in meno e passaporto italiano, ma un costo quasi doppio che sia aggira sui 12-13 milioni. Sarebbero una coppia perfetta, essendo decisamente complementari. Su Rodrigo Caio esiste anche la concorrenza di Lazio, Milan e diversi club spagnoli, non sarà facile portarlo in maglia viola'.