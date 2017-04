Il giovane giocatore della Fiorentina Federico Chiesa presente all’evento “Junior Tim Cup” a Firenze, parla così in vista della prossima gara di campionato contro la Sampdoria a Genova: “Infortunio? Mi sento bene adesso, ho recuperato e sono pronto per la partita di domenica a Marassi con la Sampdoria. Mi aspetto di tornare in campo dal 1′. Europa? Noi all’Europa ci crediamo, siamo lì. Siamo a tre punti dal Milan e in generale ci siamo avvicinati”.