Sempre più protagonista nella Fiorentina, Federico Chiesa ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria sul Cagliari: "Ci crediamo fino in fondo e l'abbiamo dimostrato. Siamo stati anche fortunati visto il palo di Sau ma ci voleva, per sognare ancora nella classifica e nella corsa per l'Europa. Giocare con questo clima è dura, ma capisco il nostro pubblico: hanno passione, noi abbiamo dato tutto e siamo riusciti a prendere i tre punti. Giusto crederci, lo faremo fino in fondo e daremo il massimo in queste dieci partite. Oggi ho dato il 120% fino alla fine e abbiamo fatto un grande risultato. Speriamo in una chiamata dalla Nazionale".