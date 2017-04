Federico Chiesa è uno dei giocatori della Fiorentina al centro di voci di mercato. In ritiro dallo stage con l'Italia a Coverciano, le sue parole non lasciano spazio ad alcun dubbio: Nel suo cuore c'è solo la Viola, una passione trasmessagli dal Padre: "Da piccolo per me c'era solo la squadra viola. Fra dieci anni? Sarebbe sicuramente bello rimanere, oramai sono già 10 anni in cui sono alla Fiorentina compreso il settore giovanile. Adesso penso al presente, alla Nazionale, e da domani il mio club".