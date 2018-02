Match-winner di Bologna-Fiorentina, Federico Chiesa parla a Premium Sport al termine del match: "Bellissimo gol ma sono contentissimo, sia per la prova della squadra che per la vittoria e ci voleva. Sono più contento di questo che della rete. Nazionale? Penso solo al campo e alla Fiorentina. Penso a dare il massimo ogni domenica per la maglia viola, per i compagni, il mister, la società e i tifosi. Per l'Italia si vedrà a marzo. Noi siamo questi: corriamo per 95' e diamo il massimo, oggi abbiamo portato a casa una vittoria meritata. Peccato per il risultato di domenica. Che mi ha detto Pioli alla fine? Non me lo ricordo".