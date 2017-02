Il talento viola Federico Chiesa ha parlato a Sky alla vigilia di Milan-Fiorentina: "E' uno scontro diretto per l'Europa, vogliamo superarli in classifica. Da diverse settimane stiamo portando avanti un percorso di crescita, peccato per la gara di Roma, ma stiamo ottenendo buoni risultati e domenica c'è una gara fondamentale. Giocare nella Scala del calcio è un qualcosa che sognavo fin da bambino, da quando vedevo Kakà e il grande Milan vincere in Champions League".