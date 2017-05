Al seguito della Fiorentina nella triste trasferta di Palermo, c'era anche il presidente esecutivo viola, Mario Cognigni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara: "Siamo molto dispiaciuti - le parole del dirigente gigliato sono riportate da La Nazione - oltre che sorpresi e delusi, per la brutta prestazione della nostra squadra a Palermo e siamo sicuri che i primi a provare le stesse sensazioni siano i calciatori. Ci dispiace per Firenze e per tutti i tifosi, soprattutto per coloro che si sono sobbarcati l’impegno della trasferta in Sicilia. Al di là del risultato, ci deve sempre essere il rispetto della maglia, della tradizione, della città, di tutti i valori che contraddistinguono il colore viola. La grande amarezza di questo momento non ci deve però far perdere la lucidità necessaria a gestire al meglio le quattro partite che mancano al termine della stagione. Sousa e i giocatori sapranno trovare le motivazioni per onorare i nostri colori e la città che rappresentano così come hanno dimostrato più volte”.