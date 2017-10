Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato così ai media presenti all'evento organizzato dall'ANT, tra i quali FirenzeViola.it: "Portiamo avanti l'impegno con l'ANT da tempo, ma in silenzio. La Fiorentina sarà sempre vicina ad associazioni come questa, che hanno finalità molto più importanti della nostra. Lega? E' stato un ottimo risultato. Lo volevamo da qualche anno. Siamo però solo all'inizio. Dobbiamo fare in modo che queste persone esterne e indipendenti facciano crescere ancora la Lega. Pioli? Gli auguro di continuare con questa tranquillità. Ieri ero a cena con lui e l'ho visto assolutamente tranquillo, sereno e convinto riguardo alle qualità della squadra. Sentirlo così propositivo e fiducioso ha tranquillizzato un po' tutti noi. Vittoria con la Juve? E' sempre un bel ricordo, ma anche uno stimolo per continuare a far bene in momenti di difficoltà. Abbiamo deciso di cambiare interamente l'organico e quindi questo è un momento di ripartenza difficile".